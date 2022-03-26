Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da, kontrolden çıkan kamyonet iş yerine girdi. Araçtaki 5 kişi yaralandı.
Ahmet Yücel idaresindeki kamyonet, Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine girdi.
Sürücü ile kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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