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Güncel
İHA 05.02.2024 10:46

Bekçiyi yaralayan şüpheliyi karakol amiri yakaladı

Kırşehir'de bekçiyi göğsünden bıçakla yaralayan şüpheli, karakol amiri tarafından yakalandı.

Bekçiyi yaralayan şüpheliyi karakol amiri yakaladı
[Fotograf: İHA]

Bekçi B.Y. Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. ve yanındaki 2 kişiyi uyardı. Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y.'yi takip eden K.B. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.B., bekçi B.Y.'yi göğsünden bıçakla yaralayarak kaçtı.

Ağır yaralan bekçi B.Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli K.B. kısa bir kovalamacanın ardından Ahi Polis Merkezi Amiri tarafından yakalandı.

Bekçi B.Y.'nin tedavisi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

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