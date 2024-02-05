Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.02.2024 10:18

Batman'da kardan kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 2 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Batman'da kardan kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı Gökçepınar ve Ulaş köylerinde çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması ile 2 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi köy hizmetleri şefi Emin Soyvural, yaptığı açıklamada, kardan kapanan yolların ulaşıma açılması ve vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ekiplerin gece gündüz aralıksız çalıştığını belirtti.

Çalışmalar neticesinde 2 köy yolunun kısa sürede açıldığını ifade eden Soyvural, köy yollarının sürekli olarak kontrol edildiğini ve gerekli müdahalelerin hızla yapıldığını kaydetti.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Tedavisi tamamlanan gazi baba ocağına döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Güney Korelilerin yüzde 91’ine göre, Kuzey’in nükleer silahlardan arındırılması imkansız
11:45
PTT'den deprem bölgesine özel kampanya
11:25
Asrın felaketinin ardından tam 1 yıl geçti
11:18
Teknolojik ürün ihracatı 100 milyar dolara yaklaştı
11:15
Türkiye'nin sağlık ordusu deprem bölgesi için seferber oldu
11:15
Emtia piyasası geçen hafta negatif seyretti
Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak
Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak
FOTO FOKUS
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ