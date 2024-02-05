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Güncel
İHA 05.02.2024 10:08

Yalova’da festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı

Yalova Karadeniz Dernekler Federasyonu’nun Yalova Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Hamsi Festivali’nde 3 ton hamsi ikram edildi.

Yalova’da festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Yalova Millet Bahçesi’nde düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz müziği konserleriyle bol bol eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar hamsi ikramında ise izdiham yaşadı.

Vatandaşlar hamsi ekmek ikramı yapılan standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Festival çerçevesinde toplam 3 ton hamsi dağıtıldı.

Yalova’da festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı

Burada konuşma yapan Federasyon Başkanı İbrahim Bayzan, festivalde kendilerini destekleyen Yalova Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Federasyon olarak amacımız Yalova’da kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmak” dedi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise ilk kez düzenlenen festivalin geleneksel hale getirilmesi için destek vereceklerini kaydetti. Tutuk, etkinliğin düzenlendiği kentte önemli değer katacak Yalova Millet Bahçesi’nin açılışının bu ay içinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Yalova’da festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı

Konuşmaların ardından festival konserleri kaldığı yerden devam etti. Festivale katılanlar müzik eşliğinde bol bol horon oynadı.

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