Puslu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.02.2024 10:04

Trakya'da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Trakya'da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
[Fotograf: AA]

Kırklareli'nde ara tatilin ardından okul binalarına gelen öğrenciler heyecan yaşadı.

Atatürk İlkokulu öğrencisi Can Ateş Şevik, okul başladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini ifade eden Şevik, "Ödevleri de yapmayı özledim. Tatilde çok eğlendim gezdim arkadaşlarımla oynadım." dedi.

Elisa Savaş ise okulu özlediğini dile getirdi ve okul başladığı için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Savaş, tatilde arkadaşlarıyla oynadığını ve tatilinin güzel geçtiğini anlattı.

Edirne'de de öğrenciler okula gelmenin sevincini yaşadı.

Okullardaki bayrak törenlerinin ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte 48 ekip 126 personel ile okul girişlerinde denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenli eğitimi için görev alan polis ekipleri, okul çevrelerindeki işletmelere de sigara satışı konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'da da ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı.

ETİKETLER
Kırklareli Edirne Tekirdağ
Sıradaki Haber
Gaziantep’te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
10:18
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
10:15
Altınok'tan şehit ailesine taziye ziyareti
10:15
Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlar yakalandı
10:23
Afet konutlarının kurası çekiliyor
10:06
Borsa haftaya yükselişle başladı
Arjantin'de "Dragon Boat" yarışları
Arjantin'de "Dragon Boat" yarışları
FOTO FOKUS
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ