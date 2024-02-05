Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.02.2024 10:35

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu kullanma ve kadına şiddetten 5 yıl 7 ay 22 gün, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 5 ay ve uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 23 kişi yakalandı.

Operasyonlarda ekipler, 217,15 gram sentetik uyuşturucu, 174 sentetik ecza hap, 1,97 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 4 tabanca fişeği ve 8 kartuş ele geçirdi.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Erzurum'da kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Güney Korelilerin yüzde 91’ine göre, Kuzey’in nükleer silahlardan arındırılması imkansız
11:45
PTT'den deprem bölgesine özel kampanya
11:25
Asrın felaketinin ardından tam 1 yıl geçti
11:18
Teknolojik ürün ihracatı 100 milyar dolara yaklaştı
11:15
Türkiye'nin sağlık ordusu deprem bölgesi için seferber oldu
11:15
Emtia piyasası geçen hafta negatif seyretti
Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak
Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak
FOTO FOKUS
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ