Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu kullanma ve kadına şiddetten 5 yıl 7 ay 22 gün, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 5 ay ve uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 23 kişi yakalandı.

Operasyonlarda ekipler, 217,15 gram sentetik uyuşturucu, 174 sentetik ecza hap, 1,97 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 4 tabanca fişeği ve 8 kartuş ele geçirdi.