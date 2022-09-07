Fakıuşağı Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Ömer Ayçiçek çiftinin 19 yaşındaki kızı Ayşegül'ün gelinlik giyme ve düğün hayali, ailesinin desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde gerçekleştirilen temsili düğünde gelinlik giyinen Ayşegül'e kına yakıldı, davetliler müzik eşliğinde halay çekti.

Baba Ömer Ayçicek, kızlarının mutluluğunu paylaşan herkese teşekkür etti.

Kızının sürekli kendisine gelin olmak istediğini söylediğini anlatan Ayçiçek, "Kızımın epilepsi hastalığı var. Zihinsel ve bedensel engelli. Yürüyemiyor şu anda. Çocuğum, 'Gelin olmak istiyorum.' diyerek, boynuma sarılıyor. Ben de hayalini gerçekleştirmek istedim. Elimizden geleni yaptık, dostlarımızla, arkadaşlarımızla toplandık" dedi.