AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, şehrin kurtuluşu olan 6 Eylül günü dolayısıyla Bilecik'te bugün dünyaya gelen bebekler için bir farkındalık projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkısıyla kentte 6 Eylül'de doğan her çocuk için bir "100.Yıl Bebekleri Ormanı" oluşturulacak. Milli Ağaçlandırma Günü'nde ise merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde kurtuluşun 100.yıl dönümünde doğan her çocuk için 100'er adet fidan dikilecek.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün dünyaya gelen 2 erkek bebeğini eşiyle birlikte hastanede ziyaret eden Yağcı, aileleri tebrik etti.

Bebekler için hazırlanan hediyeleri takdim eden Yağcı, Bilecik'in kurtuluşunun 100.yıl dönümü dolayısıyla özel bir günü idrak ettiklerini söyledi.

"100'er tane ağaç dikilecek"

Atalarından Türk bayrağını teslim aldıklarını ve gelecek nesillere aktaracaklarını anlatan Selim Yağcı, "Onun için bugün doğacak çocuklarda, kurtuluşumuzun 100. yılı çocukları. Bilecik ve bizim adımıza çok kıymetli. Bugünün anlamına ilişkin olarak bir farkındalık oluşturmak için bugün doğan çocuklarımızı ziyaret ettik. Hastanemizde iki tane erkek yavrumuz hastaneye dünyaya geldi. İnşallah bahtları açık olur. Ailelerini tebrik ediyoruz. Bugün Bilecik'te doğan tüm çocuklar adına da bir orman oluşturuyoruz. '100. Yıl Çocuk Ormanı' olarak Bilecik'te doğdukları günde, adlarına 100'er tane ağaç dikilecek. Diğer ilçelerde doğan çocuklarımıza da Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından ağaçları dikilecek" dedi.