Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişindeki trafik ışıklarında, S.T.K'nin kullandığı otomobil ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada üniversite personeli olduğu öğrenilen sürücülerden S.T.K. ve yanındaki eşi N.E.K. ile diğer sürücü M.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre yoğunluk oluştu.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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