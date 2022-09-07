Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişindeki trafik ışıklarında, S.T.K'nin kullandığı otomobil ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada üniversite personeli olduğu öğrenilen sürücülerden S.T.K. ve yanındaki eşi N.E.K. ile diğer sürücü M.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre yoğunluk oluştu.