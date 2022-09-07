Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonun çarptığı motosikletteki çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
S.G. idaresindeki kamyon, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda geri manevra yaparken Alper Boğa'nın kullandığı motosiklete çarptı.
Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Boğa, Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.G, gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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