Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...

İllerdeki Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı saati...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.
İl il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
|
Adana
|
05.54
|
Adıyaman
|
05.41
|
Afyonkarahisar
|
06.09
|
Ağrı
|
05.17
|
Aksaray
|
05.56
|
Amasya
|
05.43
|
Ankara
|
05.57
|
Antalya
|
06.13
|
Ardahan
|
05.14
|
Artvin
|
05.18
|
Aydın
|
06.22
|
Balıkesir
|
06.18
|
Bartın
|
05.55
|
Batman
|
05.29
|
Bayburt
|
05.27
|
Bilecik
|
06.08
|
Bingöl
|
05.29
|
Bitlis
|
05.24
|
Bolu
|
06.00
|
Burdur
|
06.13
|
Bursa
|
06.12
|
Çanakkale
|
06.22
|
Çankırı
|
05.52
|
Çorum
|
05.47
|
Denizli
|
06.18
|
Diyarbakır
|
05.33
|
Düzce
|
06.01
|
Edirne
|
06.18
|
Elazığ
|
05.35
|
Erzincan
|
05.31
|
Erzurum
|
05.23
|
Eskişehir
|
06.07
|
Gaziantep
|
05.46
|
Giresun
|
05.32
|
Gümüşhane
|
05.29
|
Hakkari
|
05.19
|
Hatay
|
05.53
|
Iğdır
|
05.12
|
Isparta
|
06.12
|
İstanbul
|
06.10
|
İzmir
|
06.24
|
Kahramanmaraş
|
05.47
|
Karabük
|
05.55
|
Karaman
|
06.02
|
Kars
|
05.14
|
Kastamonu
|
05.49
|
Kayseri
|
05.50
|
Kilis
|
05.48
|
Kırıkkale
|
05.55
|
Kırklareli
|
06.15
|
Kırşehir
|
05.54
|
Kocaeli
|
06.07
|
Konya
|
06.04
|
Kütahya
|
06.10
|
Malatya
|
05.39
|
Manisa
|
06.22
|
Mardin
|
05.32
|
Mersin
|
05.58
|
Muğla
|
06.22
|
Muş
|
05.26
|
Nevşehir
|
05.53
|
Niğde
|
05.55
|
Ordu
|
05.34
|
Osmaniye
|
05.51
|
Rize
|
05.24
|
Sakarya
|
06.05
|
Samsun
|
05.40
|
Siirt
|
05.26
|
Sinop
|
05.42
|
Sivas
|
05.41
|
Şanlıurfa
|
05.40
|
Şırnak
|
05.25
|
Tekirdağ
|
06.16
|
Tokat
|
05.41
|
Trabzon
|
05.27
|
Tunceli
|
05.32
|
Uşak
|
06.14
|
Van
|
05.19
|
Yalova
|
06.09
|
Yozgat
|
05.50
|
Zonguldak
|
05.57
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te kılınacak.