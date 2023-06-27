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Güncel
AA 27.06.2023 09:13

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...

Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak. İstanbul, Ankara ve İzmir bayram namazı saatleri... İl il bayram namazı saatleri...

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...

İllerdeki Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı saati...

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana

05.54

Adıyaman

05.41

Afyonkarahisar

06.09

Ağrı

05.17

Aksaray

05.56

Amasya

05.43

Ankara

05.57

Antalya

06.13

Ardahan

05.14

Artvin

05.18

Aydın

06.22

Balıkesir

06.18

Bartın

05.55

Batman

05.29

Bayburt

05.27

Bilecik

06.08

Bingöl

05.29

Bitlis

05.24

Bolu

06.00

Burdur

06.13

Bursa

06.12

Çanakkale

06.22

Çankırı

05.52

Çorum

05.47

Denizli

06.18

Diyarbakır

05.33

Düzce

06.01

Edirne

06.18

Elazığ

05.35

Erzincan

05.31

Erzurum

05.23

Eskişehir

06.07

Gaziantep

05.46

Giresun

05.32

Gümüşhane

05.29

Hakkari

05.19

Hatay

05.53

Iğdır

05.12

Isparta

06.12

İstanbul

06.10

İzmir

06.24

Kahramanmaraş

05.47

Karabük

05.55

Karaman

06.02

Kars

05.14

Kastamonu

05.49

Kayseri

05.50

Kilis

05.48

Kırıkkale

05.55

Kırklareli

06.15

Kırşehir

05.54

Kocaeli

06.07

Konya

06.04

Kütahya

06.10

Malatya

05.39

Manisa

06.22

Mardin

05.32

Mersin

05.58

Muğla

06.22

Muş

05.26   

Nevşehir                                                         

05.53

Niğde

05.55

Ordu

05.34

Osmaniye

05.51

Rize

05.24

Sakarya

06.05

Samsun

05.40

Siirt

05.26

Sinop

05.42

Sivas

05.41

Şanlıurfa

05.40

Şırnak

05.25

Tekirdağ

06.16

Tokat

05.41

Trabzon

05.27

Tunceli

05.32

Uşak

06.14

Van

05.19

Yalova

06.09

Yozgat

05.50

Zonguldak

05.57

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te kılınacak.

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