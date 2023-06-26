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Güncel
İHA 26.06.2023 16:28

Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kurban pazarlarında vatandaşları dağıttıkları broşürlerle sahte para konusunda uyardı.

Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Urgan ve Üniversite Mahallesi'nde kurulan küçük ve büyükbaş kurban pazarlarında vatandaşlara sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarılarda bulundu.

Satıcılarla tek tek görüşen polis, gerçek ve sahte paranın nasıl olacağını bire bir uygulamalı olarak anlattı. Pazara hayvanlarını satmaya getiren besicilerse emniyete bu uyarıcı bilgilendirmelerden dolayı teşekkür etti.

Emniyet yetkilileri, bilgilendirmelerin pazar yerlerinde bayram sonuna kadar aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.

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