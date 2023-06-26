Osmaniye’de uyuşturucu operasyonları:26 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kadirli ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 - 26 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 ayrı operasyon düzenledi,26 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği, 14 adet kartuş, 3 adet tabanca, 17 adet fişek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.