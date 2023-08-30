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Güncel
İHA 30.08.2023 10:31

Bayburt’tan yürekleri ısıtan görüntü: Duyarlı vatandaşlar susayan güvercinlere elleriyle su içirdiler

Sıcak havada susayan güvercinlere Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personeller, elleriyle su içirdiler. Duyarlı vatandaşların güvercinlere elleriyle su içirdiği anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı.

Bayburt’tan yürekleri ısıtan görüntü: Duyarlı vatandaşlar susayan güvercinlere elleriyle su içirdiler

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü binası etrafında bir sağa bir sola uçarak su arayan güvercinleri gören Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Onur Köroğlu, Muttalip Taşçıoğlu ve Cengizhan Türk doğada susuz kalan güvercinlere duyarsız kalamayarak, elleri ile su içirdiler. Su içen güvercini gören başka güvercin de gelerek, kendisine uzatılan ellerden su içti. "Sıcak havada hayvanları unutmayalım" diyerek konuşan Orhan Mühendisi Onur Köroğlu, "Aşırı sıcak havada balkona serinlemeye çıktığımızda su arayan güvercinleri fark ettik. Bu sıcak havada onların da susadıklarını tahmin ettik, elimizi uzattığımızda güvercinler yanımıza gelmeye başladılar. Arkadaşımız Muttalip beyle ellerimize su koyup, güvercinlere su içirmeye çalıştık, kana kana su içtiler. Bu sıcak havalarda sadece kendimizi değil hayvanları da düşünelim, onları unutmayalım" dedi.

"Güvercinler her gün aynı saatte geliyorlar"

Su içirdikleri kuşların her gün aynı saatte su ve yiyecek aramaya geldiğini kaydeden Muttalip Taşçıoğlu da, "Ağaçlandırma şefimle birlikte hava almak için balkona çıktığımızda kuşların bize yanaştığını fark ettik. Biz de elimizi kuşlara doğru uzattık ürkmeden, bize yanaştılar. Rahat bir şekilde bize yaklaştıklarını görünce aç ve susuz olduklarını düşündük. Daha sonra şefim pet şişeyle su getirdi, avuçlarımıza dökerek güvercinlere elimizle su içirdik. Su içirdiğimiz kuşu gören bir diğer güvercinde geldi, o da su içmeye başladı. Orman yangınlarına müdahale ettiğimiz zamanlarda ormandaki kuşların yuvalarında çırpındıklarına çoğu kez şahit olduk. Yangının ortasında kalan hayvanları birçok kez kurtardığımız için, bu konuda hassas davranarak güvercinlere sevgiyle yaklaştık. Ellerimizle su içirdiğimiz kuşların her gün aynı saatte buraya gelmeye başladıklarını fark ettik, onlar için su ve yiyecek koymaya başladık" ifadelerini kullandı.

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