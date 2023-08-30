Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.08.2023 10:14

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "30 Ağustos vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

30 Ağustos zaferini kutlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"30 Ağustos vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolundaki yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. Bu gurur gününde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Eskişehir’de sıcaklık yeniden artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
ABD askerleri 2 yıl önce Afganistan'dan çekildi
11:01
İzmir'de orman yangını
11:00
Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandumu 14 Ekim'de yapılacak
10:57
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de
10:55
Trakya'da barajlar alarm veriyor
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
FOTO FOKUS
Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler
Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ