Eskişehir’de sıcaklık yeniden artacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde olduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin beklenmesi nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Eskişehir’de günün en yüksek sıcaklığı 43 derece ile Sarıcakaya’da beklenirken, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ise hava sıcaklığının 35 derece olacağı öngörüldü.