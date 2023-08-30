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Güncel
AA 30.08.2023 09:35

Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum’da kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

Karahisar köyünde yaşayan Ramazan B.’den haber alamayan yakınları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeriye giren jandarma ekipleri Ramazan B.'i evin mutfak bölümünde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan B.'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Ramazan B.'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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