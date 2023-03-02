Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan kamu kurumlarına ait, kum ocağı, sulama pompaları ve çeşitli şantiyelerde meydana gelen bakır elektrik kablosu ve elektrik dinamo motorları türünde malzemelerin çalınması olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.



İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda il genelinde bulunan PTS ve kamera sistemlerinin izlenmesi ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin tespit edilmesi üzerine 10.02.2023 tarihinde düzenlenen operasyonda şüpheli Ş.C. ve İ.K kullandıkları araç ile yakalandı.

Yakalanan şüphelilere ait araçlarda adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan arama sonucu sulama pompalarında kullanılan bir adet dinamo motoru bulunarak ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmada gözaltına alınmalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.K serbest kalırken, S.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin sürdürülen geniş çaplı arazi arama taraması sonucu çalınan motorlardan diğer dört adedi de araziye atılmış vaziyette bulunarak kurum yetkililerine teslim edildi.