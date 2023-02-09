Gaziantep'ten 20, Kahramanmaraş'tan 19 ve Malatya'dan 18 depremzede, Valilik koordinasyonunda kente getirildi. Depremzedeler, şehir merkezindeki bir apartta konuk ediliyor.

İşletme sahibi Selçuk Topsakal, depremzede aileleri misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Depremzedelere yardımda bulunmaya çalıştıklarını belirten Topsakal, "Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin. Her türlü afetten muhafaza eylesin. Şu anda 57 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gelecek olanları da bekliyoruz. 200 kişiye kadar Allah nasip ederse tamamlayacağız. Eğer artırabilirsek bu rakamın üzerine çıkmaya da çalışacağız." dedi.