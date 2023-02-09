İki kız kardeş 99. ve 101. saatlerde kurtarıldı

İki kız kardeş 99. ve 101. saatlerde kurtarıldı

Elazığ'da gönüllü öğretmenler depremzedeler için ekmek ve çorba pişiriyor

Tunceli'de kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor

Isparta’da lisede üretilen 50 bin ekmek Kahramanmaraş’a gönderildi

Yaralanan 6 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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