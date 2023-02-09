Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de devrilen minibüste 6 kişi yaralandı
Hakkari'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen minibüste 6 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Hakkari-Çukurca kara yolunun 20. kilometresindeki Kunebız Tüneli mevkisinde, kontrolden çıkan minibüs devrildi.
Yaralanan 6 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
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