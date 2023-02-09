Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Zirvesi bir dakikalık saygı duruşuyla başladı
AB Zirvesi, Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç ve ekonomi gibi konuları ele almak üzere olağanüstü zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.
Toplantıya başkanlık eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, toplantının 1 dakikalık saygı duruşuyla açıldığını bildirdi.
Leyts, "Olağanüstü AB Konseyi Toplantısı, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı." ifadesini kullandı.
AB Zirvesi'ne bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması planlanıyor.
Etiketler: Avrupa Birliği
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