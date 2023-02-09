AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç ve ekonomi gibi konuları ele almak üzere olağanüstü zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, toplantının 1 dakikalık saygı duruşuyla açıldığını bildirdi.

Leyts, "Olağanüstü AB Konseyi Toplantısı, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı." ifadesini kullandı.

AB Zirvesi'ne bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması planlanıyor.