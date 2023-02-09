Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2022'de yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,7 düzeyinde gerçekleşti. Piyasa tahminleri, söz konusu verinin yüzde 8,9'a yükseleceğine işaret ediyordu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda ise yüzde 1 yükseldi.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.

Öte yandan, Destasis tarafından Almanya'nın enflasyon verilerine ilişkin yapılan düzenli revizyonlar kapsamında ocak ayı itibarıyla baz yılın 2020'ye taşındığı ve hesaplamalarda bunun dikkate alındığı bildirildi.