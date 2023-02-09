Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri ile Afşin'i bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri - Afşin kara yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Kayseri - Afşin kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sarız - Afşin bölümünü ulaşıma açarak, sivil ve yardım malzemesi taşıyan araçların deprem bölgeye ulaşmaları sağlandı.
Kara yolunun ulaşıma açılmasında 156 araç ve 328 personel görev aldı.
Etiketler: Kayseri
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