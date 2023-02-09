Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Kayseri - Afşin kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sarız - Afşin bölümünü ulaşıma açarak, sivil ve yardım malzemesi taşıyan araçların deprem bölgeye ulaşmaları sağlandı.

Kara yolunun ulaşıma açılmasında 156 araç ve 328 personel görev aldı.