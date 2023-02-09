Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki bazı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin Ukrayna'ya olası savaş uçağı sevkiyatının, çatışmaları olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Peskov, "Bu eylemlerin çatışmaların tırmanmasına, uzamasına ve çatışmayı Ukrayna için daha acı verici hale getirdiğini üzülerek ifade edebiliriz." ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin, olası savaş uçağı sevkiyatıyla Ukrayna'daki sürece giderek daha fazla müdahil olduklarını söyleyen Peskov, "Bunu İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya daha fazla müdahil olması olarak görüyoruz. Çatışmada doğrudan veya dolaylı bir şekilde yer almalarıyla ilgili sınır, kademeli bir şekilde kayboluyor." diye konuştu.

Peskov, ABD'nin, Rusya'ya yönelik düşmanca tavırlarını da sürdürdüğünü kaydederek, "ABD bizi düşman olarak görüyor, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaya daha fazla müdahil olacağına yönelik siyasi iradesini de dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yaşanan deprem ve Rusya'nın katılımıyla kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin de bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette bu konu şu anda Türkiye için öncelik değildir. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Buna bağlı olarak takvimde belki değişiklik olabilir." dedi.

Peskov, Türkiye'nin yaşanan felaketle başa çıkacağından şüphe duymadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim ülkemiz de dahil çok sayıda ülke gerekirse Türkiye'ye yardım edecektir. Dolayısıyla süreç biraz değişebilir ancak planların uygulanmasını engellemez."