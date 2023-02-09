Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Erzurum'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde nitelikli hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheliye yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çaldıkları malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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