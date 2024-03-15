Bayburt Üniversitesi ile Garnizon Komutanlığı arasında yabancı dil eğitim işbirliği protokolü

Bayburt Üniversitesinde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya işbirliği protokolünü imzaladı.

Rektör Türkmen, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Topluma hizmet rolünü halkımızla doğrudan etkileşimler ve kurumlarımızla iş birlikleri çerçevesinde güçlendiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerektirdiği 'amaçlar için ortaklıklar' ilkesi gereğince kurumlar arası bilgi, tecrübe ve yetkinlik paylaşımlarında görev almaktan memnuniyet duyacağız."

Topçu Albay Akkaya ise Türkmen'e teşekkür ederek, iş birliği protokolünün güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

İşbirliği protokolüne göre, Bayburt Üniversitesi, bir program koordinatörü belirleyerek söz konusu personele seviye tespit sınavı uygulayacak ve ilgili eğitimlerin ders ve içerik programlarını tasarlayacak. Her sınıfta ihtiyaca bağlı olarak en az 1, en fazla 3 öğretim elemanının görev alması planlanırken, süreçteki ölçme ve değerlendirme işlemleri Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülecek. Eğitimlerin sonunda başarılı katılımcıların sertifikaları Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenerek takdim edilecek.