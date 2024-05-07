"Bayburt Kodluyor" projesinin tanıtım töreni yapıldı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kodlama eğitimleri başarıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Bayburt Kodluyor" projesi için Tasarım Beceri Merkezi'nde tanıtım töreni yapıldı.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, projeye destek veren idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

"Bayburt Kodluyor" projesi ile okullara malzeme desteği sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen kodlama setleri, proje tanıtım töreninde okul müdürlerine teslim edildi.

Törenin ardından öğrenciler, atölye çalışmalarına katıldı.