Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde eş zamanlı olarak 6 eve baskın yaptı.

Jandarma ekipleri operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına alırken, adreslerde yaptığı aralamalarda 50 gram bonzai, 42 adet farklı markalarda sentetik ecza maddesi, 15 adet kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'üne adli işlem uygulandı.