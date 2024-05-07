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Güncel
İHA 07.05.2024 14:09

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Bartın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu hap, sentetik ilaç ve kenevir tohumunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
[Fotograf: İHA]

Bartın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde eş zamanlı olarak 6 eve baskın yaptı.

Jandarma ekipleri operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına alırken, adreslerde yaptığı aralamalarda 50 gram bonzai, 42 adet farklı markalarda sentetik ecza maddesi, 15 adet kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'üne adli işlem uygulandı.

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