Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.05.2024 13:59

Bolu'da "Trafik Güvenliği Haftası" kutlandı

Bolu'da "Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bolu'da "Trafik Güvenliği Haftası" kutlandı
[Fotograf: AA]

Bolu Kent Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle "Trafik Güvenliği Haftası" kutlandı. Törenle başlayan programda, polis, jandarma, karayolları, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin kurduğu stantlar ilgi gördü.

Ekiplerin kullandıkları araç ve gereçleri tanıttıkları etkinliğe katılan öğrenciler de trafik haftasıyla ilgili gösteriler yaptı.

Protokol üyeleri ise alkolün etkisini gösteren gözlük takarak, kurulan minyatür kaleye şut çekmeye çalıştı.

Vali Erkan Kılıç, yaptığı konuşmada, Bolu'da sürücülerin dünyaya örnek olacak şekilde trafikte hareket ettiklerini söyledi. Zaman zaman yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının herkesi üzdüğünü anlatan Kılıç, trafikte sıfır can kaybı olması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

Etkinliklere, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, STK temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
15:02
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
14:51
Fransız polisi Filistin'e destek eylemlerine katılan 2 öğrenciyi gözaltına aldı
14:45
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
15:07
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
14:30
Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere 'Vuran' eğitimi
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ