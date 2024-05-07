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Güncel
AA 07.05.2024 14:18

Kırşehir'de şehit için mevlit okutuldu

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince, Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenlendi.

Kırşehir'de şehit için mevlit okutuldu

Dernek binasında, 2019 yılından bu yana sürdürülen gelenek kapsamında bu ay da şehit Dündar için mevlit okutuldu.

Kırşehir Müftülüğü din görevlilerinin okuduğu mevlit programına, şehit yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa, ailelerine de sabır diledi.

Şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, "Bu vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bize emaneti kıymetli aileleridir. Gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi, şehitlerimizin unutulmaması için şehit ailelerimizle dernek binamızda buluşarak şehitlerimize mevlit programı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

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