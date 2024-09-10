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Güncel
AA 10.09.2024 18:13

Batman'daki Zore Kanyonu Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçileri ağırladı

Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nu ziyaret etti.

Batman'daki Zore Kanyonu Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçileri ağırladı

Batman-Diyarbakır sınırında yer alan ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Zore Kanyonu'na gelen 21 kişilik grup, vadide yürüyüş gerçekleştirdi, şelale mevkisinde serinlemek amacıyla yüzdü.

Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Ayhan Taş, ziyaret ettikleri Zore Kanyonuna hayran kaldıklarını söyledi.

Taş, "Zore Kanyonu bugüne kadar sulu parkur yürüyüşlerinin en keyiflisiydi. Suyun hayat verdiği muhteşem bir doğal güzellik. Herkese bu güzellikleri görmelerini tavsiye ederim." dedi.

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