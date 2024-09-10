Yüksekova'da özel gereksinimli çocuklara tekerlekli sandalye hediye edildi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince, ilçedeki bir rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte özel gereksinimli çocuklara 11 tekerlekli sandalye ve spor ayakkabıları hediye edildi.

Programda konuşan Kaymakam Mustafa Akın, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Akın, "Bu atmosferde çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Evlatlarımızın bundan sonra her türlü ihtiyaçlarında yanında olmaya, devletin imkanlarını seferber etmeye gayret göstereceğiz. Evlatlarımızı geleceğe hazırlamak için ailelerinin yükünü paylaşmak için canla başla çalışacağız." dedi.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu ise "Hiçbir özel gereksinimli kardeşimiz yalnız değil. Onların yanında ilk başta devletimiz, sonra biz varız." diye konuştu.