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Güncel
AA 10.09.2024 17:39

Ankara'da "Dünya Fizyoterapi Günü" etkinliği

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapi Günü etkinlikleri kapsamında bilimsel program düzenlendi.

Ankara'da "Dünya Fizyoterapi Günü" etkinliği

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda "Küçük Bir Dokunuş, Büyük Bir Hareket" temasıyla düzenlenen programa, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, hekimler, fizyoterapistler ve tedavi gören hastalar katıldı.

Kurtcebe, burada yaptığı konuşmada, fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Fizyoterapistler, hastalarımızın günlük yaşamlarına dönmelerinde, bağımsızlıklarını kazanmalarında ve yaşam kalitelerini artırmada çok büyük bir rol üstleniyor. Rehabilitasyon hizmetlerinin sadece tedavi sürecinde değil, hastaların hayata yeniden adapte olma aşamasında da büyük bir önemi var. Bugün burada, onların bu emeklerine dikkat çekmek ve verdikleri değerli hizmeti kutlamak için toplandık."

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ve Gazze'den getirilen hasta ve yaralıların bazılarının Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını anımsatan Kurtcebe, "Fizyoterapistlerimiz, bu süreçte hem depremzedelerimizin hem de saldırı mağduru kardeşlerimizin iyileşmesinde hayati bir rol üstlendi. Bu hizmetlerin, yalnızca fiziksel değil, ruhsal iyileşmeye de büyük katkı sağladığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Fizyoterapist Aslı Aslan "Pelvik Taban Rehabilitasyonu", Fizyoterapist Tuğba Aykül "Kardiyopulmoner Rehabilitasyon" ve Fizyoterapist Hatice Kübra "Depremzede ve Ampute Rehabilitasyonu" başlıklı sunumlar yaptı.

Sunumların ardından, hastaların rehabilitasyon süreçlerine dair videolar izletildi.

Programın sonunda Kurtcebe, hastanenin tarımsal rehabilitasyon alanında tedavi gören hastalarla birlikte fidan dikim etkinliğine katıldı.

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