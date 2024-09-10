Burdurlu hayırsever YKS'de yüksek başarı gösteren öğrenciye otomobil hediye etti

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda derece elde eden 3 öğrenciyi ödüllendirmek için tören düzenlendi.

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, sınavda sözelde Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'e sıfır kilometre otomobil hediye etti.

Cadıl, eşit ağırlıkta Türkiye 95'incisi olan Feyza Kayatepe'yi ve sözelde Türkiye 391'incisi olan Nurullah Altuntaş'ı da 10'ar bin lira para ödülüyle ödüllendirdi.

Törende konuşan hayırsever Cadıl, okulu yaptırdığı zaman dönemin valisine ikinci çocukluğunu bu okulda yaşamak istediğini ilettiğini ve öğrencilerle bir araya gelerek çocukluğunu bu okulda yaşadığını söyledi.

Lisedeki öğrencilerin Mehmet amcası olduğunu dile getiren Cadıl, yaptırdığı okulda disiplinin üst seviyede olduğunu, disiplinsiz bir millet, devlet, ordu ve sanayicilerin başarılı olamayacağına inandığını aktardı.

Cadıl, başarılı olanları onurlandırmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeri geldiğinde vermiş olduğunuz sözü tutarak başarılı olanı bir arabayla onurlandırılırsınız. Bu çocuğumuz bizim okulumuzda onur ödülü alan bir çocuk. Benim çalışkan, dürüst, ahlaklı olacaksınız dediğim çocuklardan birisi. Bu arabayı aldığı için çok mutluyum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl'ın eğitime olan ilgisini, heyecanını, desteğini, öğrenciler için neler yapmak istediğini, onların tutumlu, dürüst, güvenilir, vatansever, başarılı ve disiplinli bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterdiğini yakından bildiğini anlattı.

Otomobille ödüllendirilen Mehmet Akyel, farklı ve mutlu duygular içinde olduğunu belirterek, "Bu güzel ödül için öncelikle Mehmet amcaya çok teşekkür ederim, çok mutluyum fakat bu güzel okulumdan ayrılacağımın hüznünü yaşıyorum. Başarımda emeği geçen öğretmenlerime de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da katıldı.