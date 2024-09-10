Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.09.2024 17:32

Burdurlu hayırsever YKS'de yüksek başarı gösteren öğrenciye otomobil hediye etti

Burdur'un Bucak ilçesinde bir hayırsever, yaptırdığı liseden mezun olan ve YKS'de sözel alanında Türkiye 29'uncusu olan öğrenciyi sıfır kilometre otomobille ödüllendirdi.

Burdurlu hayırsever YKS'de yüksek başarı gösteren öğrenciye otomobil hediye etti

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda derece elde eden 3 öğrenciyi ödüllendirmek için tören düzenlendi.

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, sınavda sözelde Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'e sıfır kilometre otomobil hediye etti.

Cadıl, eşit ağırlıkta Türkiye 95'incisi olan Feyza Kayatepe'yi ve sözelde Türkiye 391'incisi olan Nurullah Altuntaş'ı da 10'ar bin lira para ödülüyle ödüllendirdi.

Törende konuşan hayırsever Cadıl, okulu yaptırdığı zaman dönemin valisine ikinci çocukluğunu bu okulda yaşamak istediğini ilettiğini ve öğrencilerle bir araya gelerek çocukluğunu bu okulda yaşadığını söyledi.

Lisedeki öğrencilerin Mehmet amcası olduğunu dile getiren Cadıl, yaptırdığı okulda disiplinin üst seviyede olduğunu, disiplinsiz bir millet, devlet, ordu ve sanayicilerin başarılı olamayacağına inandığını aktardı.

Cadıl, başarılı olanları onurlandırmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeri geldiğinde vermiş olduğunuz sözü tutarak başarılı olanı bir arabayla onurlandırılırsınız. Bu çocuğumuz bizim okulumuzda onur ödülü alan bir çocuk. Benim çalışkan, dürüst, ahlaklı olacaksınız dediğim çocuklardan birisi. Bu arabayı aldığı için çok mutluyum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl'ın eğitime olan ilgisini, heyecanını, desteğini, öğrenciler için neler yapmak istediğini, onların tutumlu, dürüst, güvenilir, vatansever, başarılı ve disiplinli bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterdiğini yakından bildiğini anlattı.

Otomobille ödüllendirilen Mehmet Akyel, farklı ve mutlu duygular içinde olduğunu belirterek, "Bu güzel ödül için öncelikle Mehmet amcaya çok teşekkür ederim, çok mutluyum fakat bu güzel okulumdan ayrılacağımın hüznünü yaşıyorum. Başarımda emeği geçen öğretmenlerime de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da katıldı.

ETİKETLER
Burdur Eğitim YKS
Sıradaki Haber
Çivi yazısı çözüp 4500 yıllık parfümü yeniden yaptılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yapılamıyor
18:23
Fahrettin Altun: Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz
17:59
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Suudi ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü
17:38
Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü video çekerken kaza yaptı
17:40
Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması: Soruşturmanın gizliliği unutulmamalıdır
17:29
Hatay'da 8 ayda 19 bin 904 balon balığı avlandı
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
FOTO FOKUS
Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu
Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ