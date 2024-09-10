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Güncel
AA 10.09.2024 17:16

Artvin'de çocuk kütüphanesi açıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yenilenen çocuk kütüphanesi hizmete açıldı.

Artvin'de çocuk kütüphanesi açıldı

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ardanuç Kaymakamlığının iş birliğiyle Kaymakamlık binası içinde hizmete sunulan kütüphane 4-2 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek.

Kütüphanenin açılışını yapan Kaymakam Alparslan Sözen, bir süre sohbet ettiği çocuklar için hikaye kitabı okudu.

Çocuklara ikramlarda bulunan Sözen, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuk kütüphanesini hizmete açtıklarını ifade ederek, kütüphanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çok güzel bir kütüphane oluşturulduğunu kaydeden Sözen, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kütüphanenin çocuklar tarafında çok daha aktif kullanılması için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Sözen, şöyle konuştu:

"Kütüphanemiz okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerimize hizmet verecek. 4 bine yakın kitap bulunuyor. Bugün de öğrencilerimizle bir araya geldik, ufak bir sohbet ettik. Fikirlerini, hayallerini dinledik. Öğrencilerimizin kitapla haşır neşir olmasını görmekten son derece memnuniyet duyduk."

Sözen, kütüphanede kullanılan mobilyaların Orta Çağ'a ışık tutan, köklü tarihi ile dikkati çeken Ardanuç Gevhernik Kalesi'nden alınan ilhamla kale konseptiyle özel tasarlanıp okurların hizmetine sunulduğunu belirtti.

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