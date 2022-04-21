Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, 2 yılı aşkın süredir salgın süreci geçirildiğini anımsatarak, bu süreçte sağlık çalışanlarının kahramanca bir mücadele verdiğini söyledi.

Vatandaşların da desteği ve aşılamalar neticesinde salgının iyi bir noktaya geldiğini belirten Pamukçu, son süreçle birlikte Batman'da yoğun bakım ve serviste yatan hasta sayısının sıfırlandığını aktardı.

"Şu anda Batman'daki kamu ve özel olmak üzere tüm hastanelerde serviste ve yoğun bakımda COVID-19 kaynaklı hastamız bulunmamaktadır" diyen Pamukçu, günlük vaka sayılarının da 10 ve 10'un altında olduğunu, vatandaşların hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ifade etti.