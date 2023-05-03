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Güncel
AA 03.05.2023 15:54

Batman'da şehit polis Yusuf Erin anısına lokma dağıtıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, 1 Mayıs 2016'da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıyı önlemek isterken şehit olan Batmanlı polis memuru Yusuf Erin adına lokma dağıttı.

Batman'da şehit polis Yusuf Erin anısına lokma dağıtıldı

Turgut Özal Bulvarı'ndaki lokma dağıtım programına şehit polisin eşi Rabia Erin de katıldı.

Rabia Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin şehadetinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

"Ama acımızla yaşamayı öğrendik. Her zaman dik durmayı ve şehitlerimizin arkasından dualarla yad etmeyi ve sabretmeyi de öğrendik." diyen Erin, "Bugün eşim için tekrar buradayız. Hatay depreminden dolayı eşimin kabrini ziyarete gidemedik. Batman'da ikamet ettiğim için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfımız eşimin anısına lokma dağıtımı yaptı. Biz de katıldık" ifadesini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Taha Etiz de amaçlarının şehitleri unutmamak ve unutturmamak olduğunu aktardı.

Lokma dağıtımına İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, şube müdürleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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