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Güncel
AA 03.05.2023 15:32

Van'da 27 okula müzik ve resim sınıfı kazandırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 27 okula müzik ve resim sınıfı kazandırdı.

Van'da 27 okula müzik ve resim sınıfı kazandırıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan eğitime yönelik başlatılan destekler sürüyor.

Bu kapsamda, çocuk ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, becerilerini geliştirmek, okullarda müzik ve resim altyapısını oluşturmak için çalışma yapıldı.

Edremit ilçesinde 3 ve diğer ilçelerde 2'şer okulda hayata geçirilen proje ile okulların kullanılmayan sınıfları yenilenerek resim ve müzik sınıflarına dönüştürüldü.

Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tamamlanan sınıflara, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca müzik enstrümanları desteği de sağlandı.

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