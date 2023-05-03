Az Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.05.2023 14:54

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te tanıtıldı

Gaziantep'te tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te tanıtıldı

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Togg'u kullanarak protokol üyeleriyle bir süre kent turu yaptıktan sonra, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi.

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Gaziantepliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül, buradaki konuşmasında, Toog'un hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Türkiye'nin Yüzyılı"nın vatandaşların yüzyılı olacağına işaret ederek, "Zafer inananların, AK Parti'nin olacak. 'Durmak yok yola devam' diyerek AK Parti ile yola devam ediyoruz, yolumuz açık olsun" dedi.

Aracı inceleyen vatandaşlardan Hüseyin Bıyık da Togg'u beğendiğini belirterek, "Arabayı gördük, kısmet oldu, çok şükür. İnşallah binmek de kısmet olur" diye konuştu.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Europol'ün internetten uyuşturucu ticareti yapan örgüte operasyonunda 288 kişi gözaltına alındı
16:18
Bakan Varank: Uluslararası şirketler Türkiye'yi güvenli liman olarak görüyor
16:08
Ukrayna: Kremlin'e saldırıyla ilgimiz yok
15:57
TBMM, 27 Yasama Dönemi'nde 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı
15:47
PPK toplantı özeti yayımlandı
15:43
Bankaların aktifleri martta 15,8 trilyon lira oldu
Kral 3. Charles'in taç giyme törenini izlemek için çadır kurdular
Kral 3. Charles'in taç giyme törenini izlemek için çadır kurdular
FOTO FOKUS
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ