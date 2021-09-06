İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde servisler için çalışma ruhsatı, şoför tanıtım kartı ve yolcu kapasitesinin uygunluğu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Polis ekipleri araçlarda bulunan öğrencilere de koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.