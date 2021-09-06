Tüm kademelerde yüz yüze olarak başlayan yeni dönemde, Bursa'da 1920 okulda 582 bin 976 öğrenci ve 37 bin 637 öğretmen ilk ders zilinin çalmasının ardından okullarına kavuştu. Öğrenciler okuldaki ilk günlerinde okul kitaplarını masalarında hazır buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, Osmangazi ilçesindeki Şehit Murat Atsen İlkokulunda ilk ders zilini çaldı. Altıntaş'a ziyarette, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Karaca da eşlik etti.

Altıntaş, yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2021-2022 eğitim öğretim yılına huzur ve güven içinde girmenin, öğrencilerimizi pırıl pırıl gözleri ve gülen yüzleri ile karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle geride bıraktığımız zorlu dönemi de göz önüne aldığımızda hepimiz, geçen hafta başladığımız uyum programıyla yaşadığımız mutluluğun ne kadar katlandığı gördük. Yüz yüze eğitime tam zamanlı olarak geçtiğimiz için heyecanlıyız. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, anne-babalarımız ve çok kıymetli yavrularımızla bir aradayız. Okullarımızda alınan hijyen tedbirleriyle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Velilerimizin endişesi olmasın. Bakanlığımızın liderliğinde, bizlerin kontrolünde tüm önlemler alınmakta ve günlük olarak takip edilmekte. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan kıymetli yavrularımızın her daim yanınızdayız. Tüm gayretlerimiz onlar için. Yeni eğitim öğretim yılımızın ülkemize, milletimize, tüm eğitim çalışanlarına, öğrenci ve velilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum.

Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulunu da ziyaret eden Altıntaş, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022'de gerçekleştirilecek. Eğitim ve öğretim yılı 17 Haziran 2022'de sona erecek.