Günlük bazda dün 855 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 145 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile linyit santralleri ve yüzde 15,1'lik payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 888 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 10 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.