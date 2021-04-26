Türk Kızılayın Atatürk Parkı önünde bulunan kan bağışı noktasına gelen İl Jandarma Komutanı Çakmak ve jandarma personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak amacıyla kan verdi.

İl Jandarma Komutanı Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 700 personelle kan vermeye geldiklerini söyledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağış noktasına geldiklerini belirten Çakmak, "Jandarma, vatanı ve milleti için her zaman canını da kanını da vermeye hazırdır. Bugün ilk etapta 700 personelle bu kampanyayı destekleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bunu bin kişinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Çakmak, kan bağışı kampanyasına destek veren jandarma personeline de teşekkür ederek, "Ben huzurlarınızda söz konusu vatan olduğunda her türlü fedakarlığa seve seve katlanan silah arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç biliyorum." diye konuştu.