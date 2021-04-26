Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu’da 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 45 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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