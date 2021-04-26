Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı
[Fotoğraf. AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, konuk ettiği esnafla hatıra fotoğrafı çekindi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Ramazan Ayı
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