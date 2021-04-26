Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Yusuf Furkan Tezcan (30) yönetimindeki 34 RB 8850 plakalı otomobil, Büyükçavuşlu mevkisinde, Mustafa Dal (27) idaresindeki 61 K 15530 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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