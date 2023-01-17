Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da çıkan yangın söndürüldü
Batman'daki sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayındır Mahallesi'ndeki Emek Sanayi Sitesinde oto yedek parça satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Etiketler: Batman
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