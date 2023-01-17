Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çekici ile çarpışan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hüseyin E. yönetimindeki otomobil, Ilıca Mahallesi yolunda, Bünyamin A. yönetimindeki çekicinin römorkuna çarparak yaklaşık 150 metrelik uçurama yuvarlandı.
Kazada sürücüyle otomobildeki, G.A., Z.U. ve N.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla alınan yaralılar, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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