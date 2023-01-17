Uşak Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Okulum Hastanemde Projesi" kapsamında Çocuk Hastalıkları Servisi'ndeki "Hastane Sınıfı"nın yapımı tamamlandı.

Sınıfın açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, hastanede yatışı yapılan çocukların eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığını, bunun önüne geçmek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



"Psikolojik olarak da hasta ortamından uzaklaşıyorlar"

Hastane sınıfında görevli bir öğretmenin de olacağını ifade eden Ergün, "Bu sınıfta aynı zamanda norm kadro tahsil edildi. Burada şu anda 1 öğretmenimiz görev yapıyor. Yarıyıl tatilinden sonra bu norm kadromuz 2, öğretmen sayımız da 2 olacak. Burada 5 günden fazla hastanede yatan öğrencilerimizin günlük eğitimleri devam ettiriliyor. Çocuklar eğitimlerinden geri kalmıyor. Bu yaştaki çocukları normal odalarında yataklarında tutmak mümkün değil. Psikolojik olarak da hasta ortamından uzaklaşıyorlar. Hem eğlenceli hem tedavileri devam ediyor" dedi.

Ergün, daha sonra hastanede tedavisi devam eden çocukları ziyaret ederek çocuklara hediye verdi.