Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Denizli
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